 Wiel’den 1 milyon euro! – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Wiel’den 1 milyon euro!

    Wiel’den 1 milyon euro!

    Fenerbahçe'nin 'i Cagliari'ye hangi şartlarda kiralayacağı henüz netleşmezken ilk bilgiler Hollanda'dan geldi.

    Voetbalzone sitesi, İtalyan ekibinin Wiel için Fenerbahçe'ye 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceğini, sözleşmede 1 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun da yer alacağını ileri sürdü. 29 yaşındaki futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Cagliari ile kiralık sözleşme imzalayacağı da kaydedildi. Cagliari Başkanı Giulini de İtalyan basınına yaptığı açıklamada, " için görüşmeler sürüyor. Şu ana kadar gayet iyi gittiğini söyleyebilirim" ifadesini kullandı.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:20
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