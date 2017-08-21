 Vardar’dan 4 gollü zafer – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ’dan 4 gollü zafer

    Vardar’dan 4 gollü zafer
    Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'yi evinde 2-0 mağlup eden Vardar bu moralle Makedonya Ligi'nde Podeba'yı da bozguna uğrattı. Evinde oynayan rakibini Barseghyan, Kojasevic, Ytalo ve Felipe'nin golleriyle 4-0 mağlup etti. Vardar bu galibiyetle 2. haftada ilk zaferini kazandı. F.Bahçe'ye de gol atan Barseghyan'ın performansı dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, Vardar ile bu perşembe Kadıköy'de tur için mücadele edecek.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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