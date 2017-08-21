 Vardar maçının biletleri satışa çıkıyor – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Vardar maçının biletleri satışa çıkıyor

    Vardar maçının biletleri satışa çıkıyor

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 24 Ağustos Perşembe günü Vardar'la oynayacağı rövanş maçının biletleri yarın satışa çıkacak.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 ila 400 lira arasında satışa sunulan biletlerinin genel satışına yarın başlanacağı belirtildi.

    Bilet satışlarının sadece "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden yapılacağı kaydedildi.

    Ülker Stadı'nda 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları kategorilerine göre şöyle:

    Okul Açık ve Migros Tribünü: 30 lira

    Fenerium Üst Maraton (A, B, H, I Blok): 100 lira

    Fenerium Üst Maraton (C, D, F, G Blok): 120 lira

    Fenerium Alt (A, B, H, I Blok): 180 lira

    Fenerium Alt (C, G Blok): 200 lira

    Fenerium Alt (D, F Blok): 230 lira

    Fenerium Alt (E Blok): 300 lira

    1907 Tribünü: 400 lira

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:59
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