Vardar maçının biletleri satışa çıkıyor
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 24 Ağustos Perşembe günü Vardar'la oynayacağı rövanş maçının biletleri yarın satışa çıkacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 ila 400 lira arasında satışa sunulan biletlerinin genel satışına yarın başlanacağı belirtildi.
Bilet satışlarının sadece "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden yapılacağı kaydedildi.
Ülker Stadı'nda 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları kategorilerine göre şöyle:
Okul Açık ve Migros Tribünü: 30 lira
Fenerium Üst Maraton (A, B, H, I Blok): 100 lira
Fenerium Üst Maraton (C, D, F, G Blok): 120 lira
Fenerium Alt (A, B, H, I Blok): 180 lira
Fenerium Alt (C, G Blok): 200 lira
Fenerium Alt (D, F Blok): 230 lira
Fenerium Alt (E Blok): 300 lira
1907 Tribünü: 400 lira
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:59
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"Çok büyük aksilik olmazsa şampiyon olacağız"
Toplam 86
Yorum
koçali senden büyük aksilik ve saçmalık olabilirmi.Bu takımın başına gelebiliecek en kocaman bela olduğunu herkes anlayacak yavaş yavaş.Yazık FB me
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Kredisini her kulvarda tüketiyor
Toplam 2
Yorum
FeNeR O şutu tokatla çıkarmaya çalışacak tek kalecidir herhalde ligde...Yumruklasana onu,avcunu açarsan bileğini bükeceğini nasıl düşünmezsin?
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Trabzonspor’dan Dante sürprizi
Toplam 2
Yorum
Firtina Genc yetenekli topcullari oynatin yusuf gibi genceler ciksin zaten sampiyon olmayiz bu hocayla kulup borc batagina sokmayin 33luk degil genc
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