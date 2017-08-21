 Van Persie sıfır çekti – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    sıfır çekti

    Van Persie sıfır çekti
    Aykut Kocaman, sakatlığı sebebiyle Vardar ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan Robin 'yi yeni transfer Roberto Soldado yerine sahaya sürdü. 45 dakika sahada kalan Hollandalı, 6 kez topla buluştu, şut çekemedi.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:26
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