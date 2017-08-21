Transferde gaza basıldı
Fenerbahçe, transferinde son aşamaya gelinen Milan'ın stoperi Gustavo Gomez'i İstanbul'a getiriyor.
Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın, bugün Milano uçağıyla İtalya'ya gideceği ve transferi tamamlanmak üzere olan Paraguaylı stoper Gustavo Gomez'i yarın İstanbul'a getireceği öğrenildi.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:19
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Alper yine attı ama...
Toplam 6
Yorum
Fb Isteyen istedigi kadar begenebilir gucsuz yere saglam basamiyor mizmiz sinameke otu gibi saglam agirlik calissa daha fit olsa ozguven gelir
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G.Saray, Beşiktaş'ın gözdesine teklif yaptı
Toplam 3
Yorum
oguz bence bu kadroya stoper şartta uçmaya da gerek yok 2 3 milyon yeterli
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Alper yine attı ama...
Toplam 6
Yorum
gkhgny1907 yeni bir stoper alınsın solda valbuena sağda alper ortada ekici josef guliano forvette sodlado.bu takımı kimse tutamaz
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