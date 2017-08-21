 Transferde gaza basıldı – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Transferde gaza basıldı

    Transferde gaza basıldı

    Fenerbahçe, transferinde son aşamaya gelinen Milan'ın stoperi Gustavo Gomez'i İstanbul'a getiriyor.

    Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın, bugün Milano uçağıyla İtalya'ya gideceği ve transferi tamamlanmak üzere olan Paraguaylı stoper Gustavo Gomez'i yarın İstanbul'a getireceği öğrenildi.

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:19
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