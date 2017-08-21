 Salih Uçan kadro dışı – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    kadro dışı

    Salih Uçan kadro dışı
    Trabzonspor karşılaşması öncesi Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin hocası Aykut Kocaman, 'ı 20 kişilik maç kadrosuna almadı. Tecrübeli hocanın Fenerbahçe'de daha önce görev aldığı iki sezonda vazgeçilmezleri arasında yer alan genç futbolcu, ligin ilk haftasında da kulübede oturmuştu.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:10
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