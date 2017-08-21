 ''Parayı düşünseydim giderdim'' – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Parayı düşünseydim giderdim''

    ''Parayı düşünseydim giderdim''
    Aykut Kocaman'ın stopere çok istediği ancak transferi gerçekleşmeyen 'den itiraf geldi... Anderlecht'in Senegalli savunmacısı verdiği röportajda, "Parayı düşünsem Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirirdim. Ama ben kariyerimi düşündüğüm için sözleşmemi uzattım" dedi. 27 yaşındaki futbolcu kontratını 2020'ye kadar uzatmıştı.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Parayı düşünseydim giderdim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.