Niasse geri dönüyor!
F.Bahçe'nin bir dönem Akhisar Belediyespor'da forma giyen Oumar Niasse'yi transfer etmek istediği iddia edildi.
Transfer sezonu kapanmadan kadrosuna stoper başta olmak üzere birkaç takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe hakkında İngiltere basınından sürpriz bir iddia geldi.
BBC'nin Afrika futbolu sorumlusu Oluwashina Okeleji, sarı-lacivertlilerin Everton'da top koşturan Oumar Niasse'yi transfer etmek üzere olduğunu ileri sürdü.
Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Akhisar'da forma giyen Senegalli yıldız golcü, 2015-16 sezonunun devre arasında 13.5 milyon sterlin karşılığında Lokomotiv Moskova'dan Everton'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısının Hull City'de kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcu, 19 maçta 5 gole imza attı.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:54
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