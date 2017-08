Kredisini her kulvarda tüketiyor

Fenerbahçe'de Göztepe maçının ardından Trabzonspor karşısında da kariyerine yakışmayacak goller yiyen Volkan Demirel taraftarlar tarafından protesto edildi. Kalesine gelen 2 topun da gol olması sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı. Volkan her degaj kullanmasında taraftarlar tarafından ıslıklandı.



AYKUT KOCAMAN; OZAN VE HASAN ALİ'Yİ TARAFTARLARIN ÖNÜNE ATMADI!..

Kadıköy'de oynadıkları son maçta hatalı pasları ve isabetsiz ortaları nedeniyle ikinci yarıda her topla buluşmalarında tepki gösterilen Ozan ve Hasan Ali, Vardar deplasmanında da protesto edilmişti. Trabzonspor maçından 3 gün önce yazdığımız haberde teknik heyetin bu iki oyuncuyu sahaya sürmeye cesaret edemeyeceğini, bu riski alamayacağını belirtmiştik.



VARDAR'A KARŞI KAMENİ...

Kameni de etkisiz kalınca Volkan'ın yeniden kaleyi teslim alacağını da duyurmuştuk. Şimdi ise Kameni yeniden kaleye geçecek. Adeta sırayla kaleyi koruyan Kameni ve Volkan için anlaşılan o ki, üst üste bir kaç iyi maç çıkaran isim kaleyi teslim alabilecek.



MİLLİ TAKIM FIRSATINI TEPTİ Mİ?

Milli takım aday kadrosunu açıklamaya hazırlanan Lucescu'nun Volkan Demirel'i yeniden almayı planladığı ancak üst üste hatalı goller sonrası bu fikrinin değiştiği belirtildi. Her maçı izleyen ve takımların tesislerine giderek teknik adamlarla görüşen milli takımın Rumen hocası , 2 ve 5 Eylül'deki milli maçlar için Volkan Demirel'i de almayı düşündüğü ifade ediliyordu.



AYKUT KOCAMAN OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Her defasında zamana ihtiyaçları olduğunu ve taraftarların takımı aşağı değil yukarı çekmeleri gerektiğinin altını çizen Aykut Kocaman, Ozan, Hasan Ali ve Volkan'a yapılan protestolarla zor durumda kaldı. Bu arada ilk yanlış ortada İsmail Köybaşı da kısa bir süre olsa da Trabzon maçında ıslıklandı. Böyle giderse sarı-lacivertli teknik heyet sahaya çıkaracak 11 bulamayacak. Bütünlüğün bozulmasını istemeyen Aykut Kocaman'ın şimdiki tek hedefi Vardar'ı eleyebilmek.



MİLLİ TAKIM ARASINA KADAR KAYIP YAŞAMAK İSTEMİYOR

Kocaman, Vardar'ı eleyerek Avrupa'da kalmak ve ligin 3. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında da kazanarak milli maç arasına huzurlu girmek istiyor. Bu süreci iyi yönetmek isteyen Aykut Kocaman protesto edilen oyuncularını da taraftarlarla karşı karşıya getirmek istemiyor.

Soldado, Vardar'a karşı 11'de...Giuliano ise Gençlerbirliği deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Aykut Kocaman'ın Vardar karşısında Kameni'yi kaleye koyması yüksek ihtimal. Hiç bir varlık gösteremeyen Van Persie'den artık vazgeçip Soldado ile başlaması zorunlu hale geldi. Cezalı Josef'in yerine ise bir çok seçenek var. Isla veya Alper Potuk, Mehmet Topal ile birlikte oynayabilir. Mehmet Ekici'nin bir an önce iyileşmesi takımın yararına olacak. Vardar'a karşı statü gereği gereği oynayamayacak olan Guiliano ise Ankara deplasmanında ilk 11'de olacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Vardar karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:



Kameni, Şener-Neustadter-Skrtel-İsmail, Mehmet Topal-Isla, Dirar-Alper-Valbuena , Soldado