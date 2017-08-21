Kombine 20 bine dayandı

F.Bahçe'de kombine kartlara olan ilgi sürüyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının bu sezon Ülker Stadı'nda oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışlarının dün itibariyle 19 bin 500'ü geçtiği bildirildi. Savunma ve hücum hattına yapılacak yeni transferlerle birlikte taraftarların kombine kartlara ilgisinin daha da artacağı hesaplanıyor.