Kadıköy karnavalı
Geçtiğimiz iki sezonun aksine Ülker Stadı’nın hınca hınç dolduran yaklaşık 40 bin taraftar, 90 dakika susmadı. Coşkulu bir şekilde tezahüratlarıyla takımı ateşledi.
BURAK YILMAZ'A ISLIK
İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla Trabzonspor taraftarının taraftarından yoksun kaldığı derbide sarı-lacivertli futbolseverler 90 dakika susmadı ve coşkulu bir şekilde Fenerbahçe'yi tezahüratlarıyla ateşledi. Taraftarlar maç öncesi Trabzonspor takımının ısınması esnasında, hem bordo-mavilileri hem de Burak Yılmaz'ı önce ıslıkladı, ardından aleyhine tezahüratlarda bulundu.
YENİLERE SEVGİ GÖSTERİSİ
Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıktıklarında sarı-lacivertli taraftarlar ilk olarak Mathieu Valbuena'yı tribüne çağırıp alkışladı. Ardından maça yedek başlayan yeni transferler Soldado ve Giuliano'ya ısınma sırasında büyük sevgi gösterisi yaptılar.
ÜLKER STADI'NDA ÖZEL KONUKLAR
Kadıköy'deki dev derbide özel misafirler de vardı. Hain teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Binbaşı Çelik'in çocukları Nazlı Hilal Çelik ve Yiğit Göktürk Çelik, maçı protokol tribününden takip etti.
Ülker Stadı'nda, Trabzon Maçka'da bölücü terör örgütü üyeleriyle sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül de unutulmadı. Tribünde Eren Bülbül ve Türk bayrağının yer aldığı pankartta, "Şehitler ölmez vatan bölünmez. İyi ki varsın Eren" yazdı.
MİNİK CEYLA'YA JEST
Fenerbahçe'den Trabzonspor'la dev derbi öncesi tansiyonu düşüren bir hareket geldi. Sarıl-acivertliler, Coşkun Yener adında Trabzon doğumlu, Trabzonsporlu bir babanın Fenerbahçeli olan görme engelli kızını karşılaşmaya davet etti. Sarı-lacivertlilerin kadrosunu ezbere sayan, babasıyla birlikte derbiye gelen minik Ceyla, görme engelli olduğu için maçları babasının anlatımıyla dinliyor.
Seremonide de sahaya futbolcularla birlikte çıkan Fenerbahçeli Ceyla, babasını kızdırmaktan da geri kalmadı. Babasına "Neredeyse Trabzon 35 yıldır bizi Kadıköy'de yenemiyor" diye takılan Ceyla, karşılaşmayı da sarı-lacivertlilerin 2-0 kazanacağı tahmininde bulundu fakat tutturamadı.
MİRCEA LUCESCU YİNE TAKİPTEYDİ
A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Mircea Lucescu, dev derbiyi de yardımcısı Tayfur Havutçu ile protokol tribününden takip etti. Yabancılardan dert yanan Luce, bu sefer Volkan, İsmail, Mehmet Topal, Alper, Onur, Okay, Olcay ve Yusuf Yazıcı'nın 11'de çıkmasıyla Türkler'i izleme şansını yakaladı.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:24
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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