 Helal size – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Helal size

    Helal size

    Karadeniz ekibinin, Burak ve Olcay ile iki kez öne geçtiği derbide Alper ve Valbuena ile yanıt verdi. 90 dakika sonunda kazanan yoktu ama iki takım da futbol adına her şeyi yaptı.

    Günlerdir merakla beklenen Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki karşılaşma beklendiği gibi üst düzey bir mücadeleye sahne olurken kazanan çıkmadı: 2-2. Karadeniz ekibi baskılı başladığı karşılaşmanın 5. dakikasında Burak Yılmaz ile gole ulaşarak sarı-lacivertli tribünleri sessizlik içinde bıraktı. İlk yarı bu skorla bitecek diye beklenirken Alper Potuk sahneye çıktı ve nefis bir gol kaydetti: 1-1. İki takımın da kazanmak adına müthiş bir mücadele koyduğu karşılaşmada top bir o kaleye bir diğer kaleye giderken 56'da Olcay Şahan güzel goller arasına bir yenisini ekledi. Soldan sert şutu Volkan'ın koruduğu köşeden ağlara gitti.

    VALBUENA SAHNEDE
    Trabzon bir kez daha öne geçti ama Fenerbahçe'nin son bölümdeki baskısı sonuç verdi. Kucka affedilmez bir hataya imza attı. 84. dakikada Aatıf'ın ceza sahasına gönderdiği topu elle kesti ve ev sahibi, aradığı gole sahanın başarılı ismi Valbuena'nın vuruşunda penaltıdan ulaştı. 90 dakika sonunda kazanmak adına her şeyi yapan iki takım birer puanla yetindi.

    GOL HASRETİ SONA ERDİ
    karşısında uzun süredir galibiyete hasret kalan Trabzon, maç öncesi rakibine son 10 karşılaşmada sadece bir gol atabilmişti. Dün akşam bu kötü istatistik sona erdi. İlk yarıda Burak, ikinci yarıda ise Olcay, 'u coşturan golleri kaydetti. Trabzon, Fenerbahçe ile oynadığı son 3 maçta 3 gol atmayı başardı.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:02
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