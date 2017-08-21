Helal size
Karadeniz ekibinin, Burak ve Olcay ile iki kez öne geçtiği derbide Fenerbahçe Alper ve Valbuena ile yanıt verdi. 90 dakika sonunda kazanan yoktu ama iki takım da futbol adına her şeyi yaptı.
VALBUENA SAHNEDE
Trabzon bir kez daha öne geçti ama Fenerbahçe'nin son bölümdeki baskısı sonuç verdi. Kucka affedilmez bir hataya imza attı. 84. dakikada Aatıf'ın ceza sahasına gönderdiği topu elle kesti ve ev sahibi, aradığı gole sahanın başarılı ismi Valbuena'nın vuruşunda penaltıdan ulaştı. 90 dakika sonunda kazanmak adına her şeyi yapan iki takım birer puanla yetindi.
GOL HASRETİ SONA ERDİ
Fenerbahçe karşısında uzun süredir galibiyete hasret kalan Trabzon, maç öncesi rakibine son 10 karşılaşmada sadece bir gol atabilmişti. Dün akşam bu kötü istatistik sona erdi. İlk yarıda Burak, ikinci yarıda ise Olcay, Trabzonspor'u coşturan golleri kaydetti. Trabzon, Fenerbahçe ile oynadığı son 3 maçta 3 gol atmayı başardı.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:02
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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