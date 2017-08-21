 Fransız usulü – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Fransız usulü

    Fransız usulü

    dün akşam maça damgasını vuran isimdi.

    Taraftarların tribünlere çağırdığı ilk futbolcu olan Fransız yıldız, hırsı ve azmi ile bu ilgiyi karşılıksız bırakmadı. 30. dakikada Fenerbahçe'nin ilk isabetli şutunu çeken , penaltıdan beraberlik golü kaydederek mücadelesini taçlandırdı. Göztepe maçında asist yapan Valbuena, dün de Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:25
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