Fener’de mini rotasyon
Vardar maçının kadrosunda 5 değişiklik yaptı.
YENİLER İLK 11'DE YER BULMADI
Sarı-lacivertli takıma geçen hafta kaltılan yeni transferler Giuliano ve Soldado yedek kulübesinde oturdu. İki isim de 2. yarıda şans buldu.
21 KİŞİLİK LİSTEDE 20 OYUNCU
Aykut Kocaman, 21 kişilik maç kadrosuna 20 ismi dahil etti. Kanarya'da yedek kulübesinde Kameni, Hasan ali, Ozan Tufan, Giuliano, Ahmethan Köse, Muhammed Samed Karakoç, Oğuz Kaan, Aatif Chahechouhe ve Soldado oturdu.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:26
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
Fener’de mini rotasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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