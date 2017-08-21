 Fener’de mini rotasyon – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Fener’de mini rotasyon

    Fener’de mini rotasyon

    Vardar maçının kadrosunda 5 değişiklik yaptı.

    Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin ilk haftasındaki Göztepe maçının 11'ini Trabzonspor karşısında da sahaya sürdü. Usta hoca, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Vardar'a 2-0 kaybedilen maçın kadrosunda ise 5 değişiklik yaptı. Kocaman; Kameni, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım ve Ahmethan Köse'yi dün yedek kulübesinde bekletti.

    YENİLER İLK 11'DE YER BULMADI
    Sarı-lacivertli takıma geçen hafta kaltılan yeni transferler Giuliano ve Soldado yedek kulübesinde oturdu. İki isim de 2. yarıda şans buldu.

    21 KİŞİLİK LİSTEDE 20 OYUNCU
    Aykut Kocaman, 21 kişilik maç kadrosuna 20 ismi dahil etti. Kanarya'da yedek kulübesinde Kameni, Hasan ali, Ozan Tufan, Giuliano, Ahmethan Köse, Muhammed Samed Karakoç, Oğuz Kaan, Aatif Chahechouhe ve Soldado oturdu.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:26
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