Fener’de mini rotasyon

11'DE

Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin ilk haftasındakimaçının 11'ini Trabzonspor karşısında da sahaya sürdü. Usta hoca, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Vardar'a 2-0 kaybedilen maçın kadrosunda iseyaptı.; Kameni, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım ve Ahmethan Köse'yi dün yedek kulübesinde bekletti.Sarı-lacivertli takıma geçen hafta kaltılan yeni transferler Giuliano ve Soldado yedek kulübesinde oturdu. İki isim de 2. yarıda şans buldu.Aykut Kocaman, 21 kişilik maç kadrosuna 20 ismi dahil etti. Kanarya'da yedek kulübesinde Kameni, Hasan ali, Ozan Tufan, Giuliano, Ahmethan Köse, Muhammed Samed Karakoç, Oğuz Kaan, Aatif Chahechouhe ve Soldado oturdu.