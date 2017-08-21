Fenerbahçe ara vermedi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 24 Ağustos Perşembe günü Makedon temsilcisi Vardar'la oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de dün Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan sarı-lacivertli futbolcular ara vermeden Vardar maçının hazırlıkları için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda sarı-lacivertli takımda, dünkü Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı pas ve pres çalışmasıyla sürdürdüğü ifade edildi. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Jose Fernandao ve Mehmet Ekici'nin takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Sarı-lacivertli takım, Vardar maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:02
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Trabzonspor kaçan galibiyete yanıyor!
Toplam 3
Yorum
Ahmet Biz taraftarlar olarak bu takımın başında Ersun YANAL gibilerini kesinlikle istemiyoruz onunla ne şampiyon olur nede ilk dörde girer.
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Trabzonspor kaçan galibiyete yanıyor!
Toplam 3
Yorum
ERAY TS Yanal'dan teknik direktör olmadı, olmaz. 2 kez öne geçtiği maçta takımı geri yaslayarak puan hediye etti.
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Trabzonspor kaçan galibiyete yanıyor!
Toplam 3
Yorum
Osman Ersun Yanal Trabzonsporun başında olduğu sürece Şampiyon hayatta olamazzzzzzzzzz
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