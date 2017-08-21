 F.Bahçe'den Trabzonspor'a Gomez çalımı – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    F.Bahçe'den Trabzonspor'a Gomez çalımı

    F.Bahçe'den Trabzonspor'a Gomez çalımı

    İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin 'i renklerine bağladığını açıkladı.

    Son olarak Giuliano ve Roberto Soldado'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, stoper transferinde de mutlu sona ulaştı. Simon Kjaer'i 12.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satan sarı-lacivertliler, bu boşluğu ile doldurdu.

    Trabzonspor'un da ısrarla istediği Gomez için kulübü Milan'la görüşmelerde anlaşma sağlayan sarı lacivertli yönetim bordo-mavililere Giuliano'dan sonra bir transfer çalımı daha attı.

    Gecenin bomba transfer haberini Gianluca Di Marzio da doğruladı. İtalyan gazeteci, Gustavo Gomez'in Fenerbahçe'yle imzaladığını iddia etti.

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:48
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