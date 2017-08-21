ESpor ile Çin’i fethedecek

ESpor'da şampiyon olan Fenerbahçe gözünü Çin'e dikti...

Fenerbahçe ESpor Başkanı Sina Afra, Çin'de yapılacak Dünya Şampiyonası öncesinde, "Sarı-lacivert renkleri Türkiye'nin zirvesine çıkardık. Bundan sonraki hedefimiz, kulübümüzü Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda temsil etmek" derken, organizasyonun Çin'de Fenerbahçe'nin forma satışlarına da olumlu katkı sağlayacağını belirtti. ESpor'un Çin seyahatine Aziz Yıldırım'ın da büyük destek verdiği bildirildi.