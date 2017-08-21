Emre Mor Fenerbahçe'de
Inter ile anlaşma sağlayamayan Emre Mor'u kadrosuna katmak için ikinci kez Borussia Dortmund’un kapısını çalan Fenerbahçe yönetimi, şartları zorlayarak teklifini yeniledi, kiralama bedelini 3 milyon Euro’ya çıkararak Alman ekibiyle de anlaştı.
Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Emre Mor için şartlarını zorladı ve mutlu sona ulaştı. Inter ile anlaşma sağlayamayan genç yıldız için ikinci kez Borussia Dortmund'a menajer aracılığıyla mesaj gönderen sarı-lacivertliler, teklifini tazeledi. Kiralık olarak almak istedikleri milli futbolcu için daha önce yapılan 2 milyon Euro'luk teklifi, 3 milyon Euro'ya yükselten Fenerbahçe yönetimi, satın alma opsiyonunu da 8'den 9 milyon Euro'ya çıkarttı.
Alman kulübüne futbolcu ile her konuda anlaşma sağladıklarını da ileten Fenerbahçeli yetkililer, genç oyuncu için Borussia Dortmund'la da anlaşmaya vardı ve transferi sonuçlandırdı.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:06
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Alper yine attı ama...
Toplam 6
Yorum
Fb Isteyen istedigi kadar begenebilir gucsuz yere saglam basamiyor mizmiz sinameke otu gibi saglam agirlik calissa daha fit olsa ozguven gelir
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G.Saray, Beşiktaş'ın gözdesine teklif yaptı
Toplam 3
Yorum
oguz bence bu kadroya stoper şartta uçmaya da gerek yok 2 3 milyon yeterli
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Alper yine attı ama...
Toplam 6
Yorum
gkhgny1907 yeni bir stoper alınsın solda valbuena sağda alper ortada ekici josef guliano forvette sodlado.bu takımı kimse tutamaz
Emre Mor Fenerbahçe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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