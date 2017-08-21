Emre Mor Fenerbahçe'de

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Emre Mor için şartlarını zorladı ve mutlu sona ulaştı. Inter ile anlaşma sağlayamayan genç yıldız için ikinci kez Borussia Dortmund'a menajer aracılığıyla mesaj gönderen sarı-lacivertliler, teklifini tazeledi. Kiralık olarak almak istedikleri milli futbolcu için daha önce yapılan 2 milyon Euro'luk teklifi, 3 milyon Euro'ya yükselten Fenerbahçe yönetimi, satın alma opsiyonunu da 8'den 9 milyon Euro'ya çıkarttı.

Alman kulübüne futbolcu ile her konuda anlaşma sağladıklarını da ileten Fenerbahçeli yetkililer, genç oyuncu için Borussia Dortmund'la da anlaşmaya vardı ve transferi sonuçlandırdı.