 Emre Mor çok yakın – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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HEPSİ
    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    çok yakın

    Emre Mor çok yakın

    İnter’in devreden çıkmasıyla eli güçlenen sarı-lacivertliler, Dortmund’a yaptığı kiralama teklifini yükseltti. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

    Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Emre Mor konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin bir süredir girişimlerde bulunduğu milli futbolcu konusunda mutlu sona yaklaştığı öğrenildi. Emre'nin Inter ile anlaşamaması üzerine yeniden devreye giren Fenerbahçe'nin Borussia Dortmund'a yaptığı kiralama teklifinde rakamı biraz daha yükselttiği belirlenirken, tarafların anlaşmaya yaklaştığı ifade edildi. Alman kulübüyle son detayların görüşüldüğü, transferin bitmesinin an meselesi olduğu gelen haberler arasında.

    KESİN YOLCU
    Dortmund Teknik Direktörü Peter Bosz, 'un kadroda şans bulma ihtimalinin zayıf olduğunu belirterek, gitmesine izin vereceğini açıklamıştı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da genç yıldız için 2 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro satın alma opsiyonu içeren resmi teklif yaptıklarını dile getirmişti. Emre de kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakıyor.

    1 GOL 2 ASİST
    20 yaşındaki Mor, geçen sezon 12 kez giydiği Borussia Dortmund forması ile 1 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirmişti.

    SIRADA STOPER VAR
    Emre Mor dışında savunmaya da Simon Kjaer'in yerine bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de girişimler sürüyor... Milanlı Gabriel Paletta ile büyük ölçüde anlaştığı belirtilen yönetimin, birkaç farklı isimle de görüşmelerine devam ettiği öğrenildi. En uygun ismin kadroya katılması hedefleniyor. Stoper transferinin de bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:21
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