Emre Mor çok yakın
İnter’in devreden çıkmasıyla eli güçlenen sarı-lacivertliler, Dortmund’a yaptığı kiralama teklifini yükseltti. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.
KESİN YOLCU
Dortmund Teknik Direktörü Peter Bosz, Emre Mor'un kadroda şans bulma ihtimalinin zayıf olduğunu belirterek, gitmesine izin vereceğini açıklamıştı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da genç yıldız için 2 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro satın alma opsiyonu içeren resmi teklif yaptıklarını dile getirmişti. Emre de kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakıyor.
1 GOL 2 ASİST
20 yaşındaki Mor, geçen sezon 12 kez giydiği Borussia Dortmund forması ile 1 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirmişti.
SIRADA STOPER VAR
Emre Mor dışında savunmaya da Simon Kjaer'in yerine bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de girişimler sürüyor... Milanlı Gabriel Paletta ile büyük ölçüde anlaştığı belirtilen yönetimin, birkaç farklı isimle de görüşmelerine devam ettiği öğrenildi. En uygun ismin kadroya katılması hedefleniyor. Stoper transferinin de bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:21
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
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Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
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FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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