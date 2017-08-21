 Emenike dönemedi – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Emenike dönemedi

    Emenike dönemedi
    Kanarya'nın sezon başında Olympiakos'a sattığı iyi başlamıştı. 89. dakikada oyuna girip Partizan'a gol attıktan sonra Atromitos ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı. Nijeryalı forvet, ligin ilk haftasında sakatlığı nedeniyle yoktu. Rijeka ile oynanan mücadeleye de yetişmemişti. Devler Ligi'ndeki rövanş maçına yetişmesi zor.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emenike dönemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.