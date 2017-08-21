Eljif Elmas'a milli davet
Fenerbahçe'nin sezon başında Makedonya'dan kadrosuna katmak üzere İstanbul'a getirdiği ancak 18 yaşını doldurmadığı için sözleşme imzalayamadığı Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı'na davet edildi.
Genç oyuncu Teknik Direktör Igor Angelovski tarafından 2 ve 5 Eylül tarihlerinde İsrail ve Arnavutluk ile oynanacak karşılaşmalar için Makedonya A Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı.
FENERBAHÇE'DE OYNAMADAN MİLLİ TAKIMA
Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen ve Makedonya'nın Messi'si lakabını alan Eljif Elmas, resmi olarak Sarı-Lacivertli formayı giyemese de Makedonya Milli Takımından davet almayı başardı. Genç oyuncu sadece Fenerbahçe'nin Cagliari ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında forma giydi. Eljif, soğukkanlılığı ve top hakimiyetiyle Fenerbahçeli taraftarları kendine hayran bırakmıştı.
İKİNCİ DEVREDE OYNAYABİLİR
27 Eylül doğumlu olan genç oyuncu, transfer döneminin 7 Eylül'de sona ermesi sebebiyle Fenerbahçe formasını ligin ilk yarısında giyemecek. 18 yaşına girdikten sonra profesyonel sözleşme imzalanacak olan Eljif Elmas, sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe formasıyla ligde boy gösterebilecek.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:16
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Transfer resmen açıklandı
Toplam 3
Yorum
kemal Antalyaspor çok iyi bi oyuncu aldı.Bu adam seneye 3 büyüklere 5-6 milyona transfer olur görün bakın.
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Helal size
Toplam 18
Yorum
ömer malesef ersun un yüzünden maç berabere bitti yazık çok yazık
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Transfer resmen açıklandı
Toplam 3
Yorum
helal olsun Antalyaspor transfer komitesine helal olsun çok büyük iş başardılar. Fenerbahçe transfer komitesi umarım biraz örnek alır.
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