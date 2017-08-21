"Çok büyük aksilik olmazsa şampiyon olacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ikinci hafta mücadelesinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.



Kötü bir hafta geçirdiklerini söyleyen Kocaman, "Cumartesi Göztepe, ardından Vardar, arkasından da bugün kaybedilen 2 puan. 3 maçta top yüzde yetmiş civarında bizde kalmış. Net pozisyonlarımız var ancak elde iki puan var" dedi.



"GIULIANO VE SOLDADO ÇOK BAŞARILI OLACAK"

Trabzonspor'un ilk iki haftadaki maçları eksiksiz tamamlamasının şaşırtıcı olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Bu akşam top 43 dakika oyunda kaldı. 43 dakikaya zaman zaman inişler olmasına rağmen çok şey sığdırmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Bu sıkıntılı haftanın bitmiş olmasını temenni ediyorum. Orta sahadaki oyunculardan ziyade bütün olarak hücum etmeye çalışan bir takımız. Top rakibe geçince bütün olarak savunmaya çalışıyoruz. Sıkıntılı bir süreci aşmak için çok istekli bir grup var. Giuliano ve Soldado hücum anlamında çok başarılı olacak gibi gözüküyor" açıklamasını yaptı.



"VOLKAN'IN ŞANSSIZLIĞI, BİZİM ŞANSSIZLIĞIMIZ"

Taraftarların kaleci Volkan Demirel'e tepki göstermesi hakkında konuşan Kocaman, "Üç maçta altı gol yedik. Altısı da ciddi hatalardan oldu. Volkan 15 yıldır Fenerbahçe'nin kalesini koruyor. Onun şanssızlığı bizim de şanssızlığımız. Bütün olarak uğraşacağız. Bu irade ve yetenek takımımızda var. Aşmaya çalışacağız. Milli Takım arasını bir fırsat olarak görüyorum. Volkan bu camianın çocuğu. Zaman zaman tatsızlıklar olacaktır. Esas itibariyle önemli olan işimizi yapmak. Volkan da toparlayacaktır. O kaliteye sahip bir oyuncu. 15 yıldır Fenerbahçe kalesinde olması zaten kalitesini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.



"YAPTIKLARI SERTLİK, BANA DOĞAL GELMİYOR"

Trabzonspor'un maç içindeki sertliğiyle ilgili konuşan Aykut Kocaman, "Bana pek doğal gelmiyor. Geçen haftaki de bu haftaki de. Taktik faul tabii ki futbolda var. Bu biraz temasın ötesinde bir durum. Tabii sertlik derecesinin artmasında fayda var ama bu biraz fazla" diye konuştu.



"ÇOK BÜYÜK BİR AKSİLİK OLMAZSA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Sabrın çok az olduğu bir yerde olduğunu söyleyen Kocaman, "Diğer antrenörlere göre işim daha zor. Camia 3 senedir şampiyonluktan uzak ve çok istiyor. Genel olarak ilgiden de uzak. Oyuncularda özgüven son derece düşük. Oyuncularla beraber yaşıyorum. 24 saat ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Vahim bir hata olmazsa bunu bir şekilde düzelteceğiz. Bugünkü maçla birlikte ciddi bir ışık görünüyor. Saha dışında ne olur bilmiyorum ama takımdaki ışığı net bir şekilde görüyorum. Çok kuvvetli bir kadromuz var. Rahat olmamın bir nedeni de bu. Düzeltmeleri yapacağız. Çok büyük bir aksilik olmazsa şampiyon olacak bir kadromuz var. Her şeye rağmen şampiyon olacağız" değerlendirmesinde bulundu.



Bu sezon ligin çok zorlu geçeceğini vurgulayan Aykut Kocaman, "Bu sezon 4 büyük direkt olarak şampiyonluk için yarışacak. Bunlara bir de Medipol Başakşehir eklendi. Antalyaspor çok istiyor. Puan dağılımı çok fazla olacak. Çok şey olacak gibi gözüküyor. Bu dönemi ana oyuncuların gelişinde sıkıntı yaşamadan aşsak daha kolay olacaktı. Puan dağılımı bütün takımlar için fazla olacak gibi gözüküyor" diye konuştu.



"ANTRENMANLARDA BERABER OLDUĞUMUZ KADROYLA MAÇA ÇIKTIK"

Yeni transfer Giuliano'nun oyuna sonradan alınması ile ilgili de konuşan Kocaman, "Antrenmanlarda daha fazla beraber olduğumuz kadro ile çıktık. Maçın ilk bölümünü bu şekilde kurguladım. Bu konuya girince ülkemizdeki futbol bu saçma sapan işlerle dönüyor. Futbol böyle değil. O onla oynar mı, bu bunla oynar mı? Bu takım son derece güçlü bir takım. Özellikle son bölümde net bir şekilde skora çok daha kolay gidebilecek bir takıma doğru gittiğimizi gösterdik" diyerek sözlerini tamamladı.