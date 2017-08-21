 Birlikte düzeliriz – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Birlikte düzeliriz

    Birlikte düzeliriz

    Kanarya’nın hocası “3 maçta 25 gol pozisyonu, 80 orta 50 şut. Hiçbirini kazanamadık” dedi ve ekledi: “Akıl sağlığımı yitirmezsem, yönetim ve oyuncular da hata yapmazsa takımı düzeltiriz.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor beraberliği sonrası bir hayli keyifsizdi. Deneyimli çalıştırıcı, Göztepe beraberliği, Vardar yenilgisi ve içeride Trabzonspor'a kaybedilen puanlar sonrası kötü bir hafta geçirdiklerini kaydetti. Kocaman "3 maçta 6 gol yedik, 4 tane atabildik. 25 civarında gol pozisyonu yakaladık. 75-80 arası orta yaptık. 50 civarında şut attık. Sonuçta ligde 2 puan alabildik, Vardar'a yenildik. Çok tatsız" ifadelerini kullandı.

    'UMUYORUM SON OLUR'
    sezon başladığından beri yedikleri 6 golün de hatalı olduğunu kabul etti. Tecrübeli çalıştırıcı "Her şey ancak bu kadar ters gidebilirdi. Hem şaşırtıcı hem üzüntü verici. Umuyorum bunlar artık son olur. Kalemize gelen şutların yüzde 75-80'i gol oluyor. Volkan bu camianın çocuğu. Zaman zaman tatsızlık olacaktır. Volkan da toparlayacaktır" diye konuştu. Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman son olarak camiaya seslendi: Akıl sağlığımı yitirmezsem, yönetim ve oyuncular da vahim hata yapmazsa bu takımı hep birlikte düzeltiriz.

    VARDAR'I ELEYECEĞİZ
    AYKUT Kocaman, Avrupa Ligi'nde Vardar'ı eleyecek güçte olduklarını belirtti. Deneyimli hoca "Vardar maçında turu geçmeye odaklanıp Gençlerbirliği maçıyla nefes almaya çalışacağız" dedi.

    'TRABZON KIRMIZI GÖRMELİYDİ'
    Kanarya'nın hocası Aykut Kocaman maç öncesi röportajında Trabzonspor'un sert bir futbol sergilediğini, hakemin tutumunun önemli olduğunu söylemişti. Maç sonu da bundan yakındı. Aykut Kocaman "Trabzonspor'un bu kadar faul yapması doğal değil. Temasın ötesinde bir durum. 2 haftadır kırmızı kart görmemeleri tuhaf bir durum. Top 43 dakika oyunda kalmış. Uzatmalar sadece 5 dakika. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı. Bu arada Opta istatistiklerine göre bordo-mavili ekip Kadıköy'deki Fenerbahçe deplasmanında 28 faul yaptı. Bu rakam 2014-2015 sezonundan bu yana bir maçta yaptıkları en fazla faul. 17 Eylül 2016'daki Alanya maçında 29 faul yapmışlardı.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:47
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