Birlikte düzeliriz
Kanarya’nın hocası “3 maçta 25 gol pozisyonu, 80 orta 50 şut. Hiçbirini kazanamadık” dedi ve ekledi: “Akıl sağlığımı yitirmezsem, yönetim ve oyuncular da hata yapmazsa takımı düzeltiriz.
'UMUYORUM SON OLUR'
Aykut Kocaman sezon başladığından beri yedikleri 6 golün de hatalı olduğunu kabul etti. Tecrübeli çalıştırıcı "Her şey ancak bu kadar ters gidebilirdi. Hem şaşırtıcı hem üzüntü verici. Umuyorum bunlar artık son olur. Kalemize gelen şutların yüzde 75-80'i gol oluyor. Volkan bu camianın çocuğu. Zaman zaman tatsızlık olacaktır. Volkan da toparlayacaktır" diye konuştu. Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman son olarak camiaya seslendi: Akıl sağlığımı yitirmezsem, yönetim ve oyuncular da vahim hata yapmazsa bu takımı hep birlikte düzeltiriz.
VARDAR'I ELEYECEĞİZ
AYKUT Kocaman, Avrupa Ligi'nde Vardar'ı eleyecek güçte olduklarını belirtti. Deneyimli hoca "Vardar maçında turu geçmeye odaklanıp Gençlerbirliği maçıyla nefes almaya çalışacağız" dedi.
'TRABZON KIRMIZI GÖRMELİYDİ'
Kanarya'nın hocası Aykut Kocaman maç öncesi röportajında Trabzonspor'un sert bir futbol sergilediğini, hakemin tutumunun önemli olduğunu söylemişti. Maç sonu da bundan yakındı. Aykut Kocaman "Trabzonspor'un bu kadar faul yapması doğal değil. Temasın ötesinde bir durum. 2 haftadır kırmızı kart görmemeleri tuhaf bir durum. Top 43 dakika oyunda kalmış. Uzatmalar sadece 5 dakika. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı. Bu arada Opta istatistiklerine göre bordo-mavili ekip Kadıköy'deki Fenerbahçe deplasmanında 28 faul yaptı. Bu rakam 2014-2015 sezonundan bu yana bir maçta yaptıkları en fazla faul. 17 Eylül 2016'daki Alanya maçında 29 faul yapmışlardı.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:47
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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