 ''Antrenörümüz olur musun?'' – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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HEPSİ
    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ''Antrenörümüz olur musun?''

    ''Antrenörümüz olur musun?''

    Fenerbahçe'nin efsanevi ismi sarı-lacivertli kulüpten yıllar önce ayrılsa da taraftarlar tarafından unutulamıyor.

    Dün gece alınan beraberliğin ardından taraftarlar tepkilerini farklı yollarla göstermeye devam etti. Bir taraftar sosyal medyada Alex'e; ''Antrenörümüz olur musun?'' diye sordu.

    Alex ise bu soruya ''Ben mi?'' yanıtını verdi.

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:12
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