Alper yine attı ama...

Göztepe’den sonra Trabzon’u da boş geçmeyen Alper Potuk, Messivari bir gol attı ama bu sarı-lacivertlilere yetmedi.

Aykut Kocaman ile birlikte adeta yeniden doğan ve sezona müthiş başlayan Alper Potuk, Trabzonspor'a da golünü attı. Ligin ilk haftasında 2-2 biten Göztepe mücadelesinde açılış golünü atan milli futbolcu, dün de ilk yarının son anlarında Messivari bir gole imza attı. Sol kanatta topu alan Alper, kendisini karşılayan Uğur Demirok ve Pereira'yı geçerek sağ ayağıyla uzak köşeye müthiş bir şut çıkardı ve skoru 1-1'e getirdi.



47 MAÇTA 1 GOLÜ VARDI

Geçen sezon Fenerbahçe'de çıktığı 47 resmi maçta sadece 1 gol atabilen Alper, bu sezon ise 2 maçta 2 kez fileleri sarsarak sezona iyi hazırlandığını kanıtladı. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncunun etkili ve arzulu oyununa rağmen Trabzonspor önünde puan kaybından kurtulamadı.