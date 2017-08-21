Alper yine attı ama...
Göztepe’den sonra Trabzon’u da boş geçmeyen Alper Potuk, Messivari bir gol attı ama bu sarı-lacivertlilere yetmedi.
47 MAÇTA 1 GOLÜ VARDI
Geçen sezon Fenerbahçe'de çıktığı 47 resmi maçta sadece 1 gol atabilen Alper, bu sezon ise 2 maçta 2 kez fileleri sarsarak sezona iyi hazırlandığını kanıtladı. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncunun etkili ve arzulu oyununa rağmen Trabzonspor önünde puan kaybından kurtulamadı.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:23
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
Alper yine attı ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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