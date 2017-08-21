 Alper yine attı ama... – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Alper yine attı ama...

    Alper yine attı ama...

    Göztepe’den sonra Trabzon’u da boş geçmeyen , Messivari bir gol attı ama bu sarı-lacivertlilere yetmedi.

    Aykut Kocaman ile birlikte adeta yeniden doğan ve sezona müthiş başlayan Alper Potuk, Trabzonspor'a da golünü attı. Ligin ilk haftasında 2-2 biten Göztepe mücadelesinde açılış golünü atan milli futbolcu, dün de ilk yarının son anlarında Messivari bir gole imza attı. Sol kanatta topu alan Alper, kendisini karşılayan Uğur Demirok ve Pereira'yı geçerek sağ ayağıyla uzak köşeye müthiş bir şut çıkardı ve skoru 1-1'e getirdi.

    47 MAÇTA 1 GOLÜ VARDI
    Geçen sezon Fenerbahçe'de çıktığı 47 resmi maçta sadece 1 gol atabilen Alper, bu sezon ise 2 maçta 2 kez fileleri sarsarak sezona iyi hazırlandığını kanıtladı. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncunun etkili ve arzulu oyununa rağmen Trabzonspor önünde puan kaybından kurtulamadı.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alper yine attı ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.