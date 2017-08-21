1 numaralı sorun!
İlk hafta Göztepe maçında yediği gollerle eleştirilen Volkan, dün de amatörce bir hata yapıp taraftara saç baş yoldurdu. Skor 1-1 devam ederken ve F.Bahçe bastırırken Olcay'ın şutunu resmen içeri alan tecrübeli eldiven ıslıklandı.
ISLIKLAR VE ALKIŞLAR...
Karşılaşmada dakikalar 56'yı gösterdiğinde Trabzonsporlu Olcay Şahan'ın ceza sahası dışından cepheden gönderdiği topa planjon yapan Volkan Demirel, amatör bir kaleci gibi topu ellerinin arasından kaçırdı ve meşin yuvarlağı ağlarda gördü. Bu golden sonra Ülker Stadı'nı dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, tecrübeli file bekçisini ıslıklarla protesto ettiler. Taraftarın bir kısmı ise kaptan Volkan Demirel'e alkışlarla destek olmaya çalıştı.
VOLKAN 11 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ!
Performansıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Volkan Demirel, forma giydiği son 11 resmi karşılaşmada rakiplerine geçit verdi.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:05
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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