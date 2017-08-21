 1 numaralı sorun! – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    1 numaralı sorun!

    1 numaralı sorun!

    İlk hafta Göztepe maçında yediği gollerle eleştirilen Volkan, dün de amatörce bir hata yapıp taraftara saç baş yoldurdu. Skor 1-1 devam ederken ve F.Bahçe bastırırken Olcay'ın şutunu resmen içeri alan tecrübeli eldiven ıslıklandı.

    Fenerbahçe bu sezon ne çekiyorsa kalecilerden çekiyor... Geçen hafta Göztepe karşısında yediği hatalı goller yüzünden ağır şekilde eleştirilen , dün de sarı-lacivertlilere saç-baş yolduracak bir hata yaparak puan kaybında baş rolü oynadı. UEFA Avrupa Ligi'nde Vardar ile oynanan maçta hatalı goller yiyen Kameni'den kaleyi geri alan Volkan skor 1-1'ken, Fenerbahçe'nin rakip kaleyi baskıya aldığı anlarda yediği golle resmen Kadıköy'de buz gibi bir hava estirdi.

    ISLIKLAR VE ALKIŞLAR...
    Karşılaşmada dakikalar 56'yı gösterdiğinde Trabzonsporlu Olcay Şahan'ın ceza sahası dışından cepheden gönderdiği topa planjon yapan Volkan Demirel, amatör bir kaleci gibi topu ellerinin arasından kaçırdı ve meşin yuvarlağı ağlarda gördü. Bu golden sonra Ülker Stadı'nı dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, tecrübeli file bekçisini ıslıklarla protesto ettiler. Taraftarın bir kısmı ise kaptan Volkan Demirel'e alkışlarla destek olmaya çalıştı.

    VOLKAN 11 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ!
    Performansıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Volkan Demirel, forma giydiği son 11 resmi karşılaşmada rakiplerine geçit verdi.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:05
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