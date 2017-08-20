 Yıldırım’dan yakın markaj – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Yıldırım’dan yakın markaj

    Yıldırım’dan yakın markaj

    Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı.

    Basına kapalı olarak taktik ağırlıklı yapılan antrenmanı Başkan da izledi. Yıldırım'ın performanslarını beğenmediği Memet Topal, Volkan Demirel ve Ozan Tufan'la görüşüp uyardığı, Vardar maçında kırmızı kart gören Josef'e de kızdığı öğrenildi. Teknik direktör Aykut Kocaman ile de bir görüşme gerçekleştiren Yıldırım, tecrübeli hocaya ve takıma derbi öncesinde başarılar diledi.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:24
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