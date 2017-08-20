 Volkan Demirel yine elinden kaçırdı – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    yine elinden kaçırdı

    Volkan Demirel yine elinden kaçırdı

    forma giydiği son 11 maçta da kalesini gole kapatamadı. Göztepe maçında topu elinden kaçıran Volkan Demirel, Trabzonspor karşısında aynı hatayı bit kez daha yaptı. Tecrübeli eldiveni Kadıköy'deki taraftarlar ıslıkla protesto etti.

    Fenerbahçe'nin Vardar'a 2-0 yenildiği UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yerini Kameni'ye kaptıran , Trabzonspor maçıyla 11'e geri dönerken, 5. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı gole engel olamadı.

    Tecrübeli kaleci bu sezon başında oynadığı hazırlık maçlarındaki kötü performansıyla eleştirilmişti. Juventus Bucuresti maçında yediği 3 golün 2'sinde hatası olan Volkan Demirel, ardından Sportin Lizbon'dan 2, Monaco'dan da 1 gol yemişti.

    Sezonun ilk maçına da iyi bir başlangıç yapamayan Volkan, Süper Lig'in ilk haftasındaki Göztepe maçında topu elinden kaçırarak kalesinde talihsiz bir gol gördü.


    Formasını Kameni'ye kaptıran Volkan, 2-0'lık Vardar yenilgisi sonrası Aykut Kocaman'ın kararıyla Trabzonspor maçında 11'e geri döndü ancak Volkan Demirel'in kötü performansı bu maçta da sürdü.

    Tecrübeli eldiven, 5. dakikada Burak Yılmaz'ın golünde zamanlama hatası yaptı, 56. dakikadaki Olcay Şahan'ın vuruşunda da kapattığı köşeden yedi.

    TARAFTAR ISLIKLADI
    Trabzonspor'un 2-1 öne geçmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Volkan Demirel'i ıslıkla protesto etti. Volkan Demirel en son geçen sezon Galatasaray ile deplasmanda oynanan ve 1-0 kazanılan maçta gol yememişti. Volkan, bu maçın ardından oynadığı 11 resmi maçta da kalesinde gol gördü.

    Volkan Demirel'in oynadığı son 11 resmi maç

    Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor
    Gençlerbirliği 1-2 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
    Adanaspor 1-3 Fenerbahçe
    M.Başakşehir 2-2 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 2-2 M.Başakşehir

    Sturm Graz 1-2 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 1-1 Sturm Graz
    Göztepe 2-2 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:47
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