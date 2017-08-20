Volkan Demirel yine elinden kaçırdı
Volkan Demirel forma giydiği son 11 maçta da kalesini gole kapatamadı. Göztepe maçında topu elinden kaçıran Volkan Demirel, Trabzonspor karşısında aynı hatayı bit kez daha yaptı. Tecrübeli eldiveni Kadıköy'deki taraftarlar ıslıkla protesto etti.
Fenerbahçe'nin Vardar'a 2-0 yenildiği UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yerini Kameni'ye kaptıran Volkan Demirel, Trabzonspor maçıyla 11'e geri dönerken, 5. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı gole engel olamadı.
Tecrübeli kaleci bu sezon başında oynadığı hazırlık maçlarındaki kötü performansıyla eleştirilmişti. Juventus Bucuresti maçında yediği 3 golün 2'sinde hatası olan Volkan Demirel, ardından Sportin Lizbon'dan 2, Monaco'dan da 1 gol yemişti.
Sezonun ilk maçına da iyi bir başlangıç yapamayan Volkan, Süper Lig'in ilk haftasındaki Göztepe maçında topu elinden kaçırarak kalesinde talihsiz bir gol gördü.
Volkan Demirel, Göztepe maçında yediği golün aynısını Trabzonspor maçında da yedi. pic.twitter.com/gznBNOcQ84— Fotomaç (@fotomac) 20 Ağustos 2017
Formasını Kameni'ye kaptıran Volkan, 2-0'lık Vardar yenilgisi sonrası Aykut Kocaman'ın kararıyla Trabzonspor maçında 11'e geri döndü ancak Volkan Demirel'in kötü performansı bu maçta da sürdü.
Tecrübeli eldiven, 5. dakikada Burak Yılmaz'ın golünde zamanlama hatası yaptı, 56. dakikadaki Olcay Şahan'ın vuruşunda da kapattığı köşeden yedi.
TARAFTAR ISLIKLADI
Trabzonspor'un 2-1 öne geçmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Volkan Demirel'i ıslıkla protesto etti. Volkan Demirel en son geçen sezon Galatasaray ile deplasmanda oynanan ve 1-0 kazanılan maçta gol yememişti. Volkan, bu maçın ardından oynadığı 11 resmi maçta da kalesinde gol gördü.
Volkan Demirel'in oynadığı son 11 resmi maç
Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor
Gençlerbirliği 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Adanaspor 1-3 Fenerbahçe
M.Başakşehir 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-2 M.Başakşehir
Sturm Graz 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Sturm Graz
Göztepe 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:47
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
Volkan Demirel yine elinden kaçırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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