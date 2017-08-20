Volkan Demirel yine elinden kaçırdı

Fenerbahçe'nin Vardar'a 2-0 yenildiği UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yerini Kameni'ye kaptıran Volkan Demirel, Trabzonspor maçıyla 11'e geri dönerken, 5. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı gole engel olamadı.

Tecrübeli kaleci bu sezon başında oynadığı hazırlık maçlarındaki kötü performansıyla eleştirilmişti. Juventus Bucuresti maçında yediği 3 golün 2'sinde hatası olan Volkan Demirel, ardından Sportin Lizbon'dan 2, Monaco'dan da 1 gol yemişti.



Sezonun ilk maçına da iyi bir başlangıç yapamayan Volkan, Süper Lig'in ilk haftasındaki Göztepe maçında topu elinden kaçırarak kalesinde talihsiz bir gol gördü.

Volkan Demirel, Göztepe maçında yediği golün aynısını Trabzonspor maçında da yedi. pic.twitter.com/gznBNOcQ84 — Fotomaç (@fotomac) 20 Ağustos 2017

Formasını Kameni'ye kaptıran Volkan, 2-0'lık Vardar yenilgisi sonrası Aykut Kocaman'ın kararıyla Trabzonspor maçında 11'e geri döndü ancak Volkan Demirel'in kötü performansı bu maçta da sürdü.Tecrübeli eldiven, 5. dakikada Burak Yılmaz'ın golünde zamanlama hatası yaptı, 56. dakikadaki Olcay Şahan'ın vuruşunda da kapattığı köşeden yedi.Trabzonspor'un 2-1 öne geçmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Volkan Demirel'i ıslıkla protesto etti. Volkan Demirel en son geçen sezon Galatasaray ile deplasmanda oynanan ve 1-0 kazanılan maçta gol yememişti. Volkan, bu maçın ardından oynadığı 11 resmi maçta da kalesinde gol gördü.Beşiktaş 1-1 FenerbahçeFenerbahçe 0-1 AntalyasporGençlerbirliği 1-2 FenerbahçeFenerbahçe 1-1 TrabzonsporAdanaspor 1-3 FenerbahçeM.Başakşehir 2-2 FenerbahçeFenerbahçe 2-2 M.BaşakşehirSturm Graz 1-2 FenerbahçeFenerbahçe 1-1 Sturm GrazGöztepe 2-2 FenerbahçeFenerbahçe 1-1 Trabzonspor