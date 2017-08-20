Volkan Demirel formayı geri aldı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor maçında kalede Kameni’nin yerine Volkan Demirel’i tercih etti.
Vardar maçındaki Kameni'nin kötü performansının ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman, Volkan Demirel yeniden kaleye geri aldı.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:51
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Fenerbahçe - Trabzonspor
Toplam 38
Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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