 Volkan Demirel formayı geri aldı – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    formayı geri aldı

    Volkan Demirel formayı geri aldı

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor maçında kalede Kameni’nin yerine ’i tercih etti.

    Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ilk hafta Göztepe maçında oynattığı 'i yediği hatalı golün ardından UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında ilk 11'e almamış ve tecrübeli file bekçisinin yerine Vardar maçında kaleyi yeni transfer Carlos Kameni korumuştu.

    Vardar maçındaki Kameni'nin kötü performansının ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman, Volkan Demirel yeniden kaleye geri aldı.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:51
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