 Vardar farklı kazandı – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    farklı kazandı

    Vardar farklı kazandı

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Makedon temsilcisi , lig maçında ağırladığı Pobeda'yı 4-0 mağlup etti.

    , Makedonya Birinci Futbol Ligi'ndeki 2. hafta mücadelesinde Pobeda ile karşılaştı.

    Ev sahibi takım, Barseghyan, Kojasevic, Ytalo ve Felipe'nin attığı gollerle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 24 Ağustos Perşembe günü Vardar'ı ağırlayacak. Vardar, Makedonya'da oynanan ilk karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:34
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