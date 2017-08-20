Vardar farklı kazandı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Makedon temsilcisi Vardar, lig maçında ağırladığı Pobeda'yı 4-0 mağlup etti.
Vardar, Makedonya Birinci Futbol Ligi'ndeki 2. hafta mücadelesinde Pobeda ile karşılaştı.
Ev sahibi takım, Barseghyan, Kojasevic, Ytalo ve Felipe'nin attığı gollerle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 24 Ağustos Perşembe günü Vardar'ı ağırlayacak. Vardar, Makedonya'da oynanan ilk karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:34
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Fabri yerini bilmiyor
Toplam 23
Yorum
fabri kaleciler ayaklarıyla değil elleriyle oynar eli önemli ayapı değil
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Yaşlandıkça zorlanıyor
Toplam 16
Yorum
bırakın bu işleri şakamısınız siz ya şuan ligin en iyi stoperi tartışmasız yanına kimse yaklaşamaz bırakın bu ayakları
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Topal yıkıldı
Toplam 12
Yorum
alex10 beter ol..kameninin dibindesin nekadar defansif oynadığımızın kanıtı. 4 stoperle olmaz bu iş. desouza topal ozan gitmeli.
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