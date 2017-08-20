 Van der Wiel Cagliari’ye kiralandı – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Van der Wiel Cagliari’ye kiralandı

    Van der Wiel Cagliari’ye kiralandı

    F.Bahçe'nin sorunlu yıldızı , Cagliari'ye kiralandı.

    Hollandalı bek ayrılığı dün sosyal medya hesabından paylaştığı uçak fotoğrafı ve 'bye' (güle güle) yazarak açıkladı. Geçtiğimiz sezon PSG'den transfer edilen Wiel, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 17 maçta 1 asist yaptı. Fenerbahçe, Cagliari'den Isla'yı almıştı.

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:18
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