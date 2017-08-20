Van der Wiel Cagliari’ye kiralandı

Hollandalı bek ayrılığı dün sosyal medya hesabından paylaştığı uçak fotoğrafı ve 'bye' (güle güle) yazarak açıkladı. Geçtiğimiz sezon PSG'den transfer edilen Wiel, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 17 maçta 1 asist yaptı. Fenerbahçe, Cagliari'den Isla'yı almıştı.