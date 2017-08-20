"Trabzonspor sertlik sınırlarını aşıyor"

Aykut Kocaman, Trabzonspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada hakem Alper Ulusoy'a sertlik uyarısı yaptı. Fenerbahçe'nin hocası, "Maçın hakeminin maçı yorumlaması, maçın önüne geçecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. İşte Kocaman'ın karşılaşmayla ilgili sözleri...



"İLK 9 HAFTADA 4 DERBİ OYNAYACAĞIZ"

Karşımızda kuvvetli bir Trabzonspor var. Şampiyonluk parolasıyla bu sezona başladılar. Kolay olmayacak İlk 9 haftada içeride Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş ile Galatasaray ile deplasmanında oynayacağız. Bugün çok istekli bir seyirci ve takım var.

"GİULİANO'YU SONRADAN ALMAK DAHA DOĞRU"

Maça daha çok birbirini tanıyan, birbiriyle antrenman yapmış oyuncularla başlama fikri doğru gibi göründü. Bu manada kararsız kalsam da Giuliano'yu ilerleyen dakikalarda değerlendirmek daha doğru olur diye düşündüm.

"SERTLİK SINIRINI AŞIYORLAR"

Maçın hakeminin maçı yorumlaması, maçın önüne geçecek gibi görünüyor. Trabzonspor sertlik sınırlarını aşan fauller yapıyor. Trabzonspor atak bitirmek için sert fauller yapan bir takım. Bu durumun oyunun gelişimini etkileyeceğini düşünüyorum.



DURİCA GÖNDERMESİ

Aykut Kocaman'ın bu sözleri, Süper Lig'in ilk haftasında Akyazı'da oynanan Trabzonspor - Konyaspor maçına gönderme olarak yorumlandı. O karşılaşmada Jan Durica'nın Konyasporlu Traore'ye sert faulü sonrası Traore'nin ayağı kırılmıştı. Slovak oyuncunun bu pozisyonu sarı kartla atlatması Konyaspor cephesini çileden çıkarmıştı.