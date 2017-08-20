Paletta tamam!

Milan’da forma şansı azalan 31 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettiği belirtildi. Transferin bitmek üzere olduğu bildirildi.

Stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe aradığı oyuncuyu nihayet buldu! Calciomercato'nun haberine göre sarı-lacivertli takım, Milan'dan ayrılması beklenen İtalyan savunma oyuncusu Gabriel Paletta ile anlaşma sağladı. Gustavo Gomez ile yaptığı pazarlıklardan sonuç alamayan Fenerbahçe yönetiminin, 31 yaşındaki Paletta'nın transferini bitirmek üzere olduğu belirtildi. 'Duvar' lakaplı oyuncunun takımda artık yer bulamadığı için ayrılmak istediği vurgulanırken, Lazio'nun değil Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği kaydedildi.



32 MAÇTA 2 GOL 2 ASİSTİ VAR

Arjantin asıllı Paletta, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 32 maçta forma giyerken 2 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.



LİVERPOOL'DA DA OYNADI

Profesyonel kariyerine 2005 yılında Banfield kulübünde başlayan Paletta; Liverpool, B. Juniors, Parma, Milan ve Atalanta takımlarının formalarını giydi. Tecrübeli savunmacı, 2006-07 sezonunda görev yaptığı Liverpool ile Premier Lig'de de 3 maça çıktı.