Paletta tamam!
Milan’da forma şansı azalan 31 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettiği belirtildi. Transferin bitmek üzere olduğu bildirildi.
32 MAÇTA 2 GOL 2 ASİSTİ VAR
Arjantin asıllı Paletta, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 32 maçta forma giyerken 2 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
LİVERPOOL'DA DA OYNADI
Profesyonel kariyerine 2005 yılında Banfield kulübünde başlayan Paletta; Liverpool, B. Juniors, Parma, Milan ve Atalanta takımlarının formalarını giydi. Tecrübeli savunmacı, 2006-07 sezonunda görev yaptığı Liverpool ile Premier Lig'de de 3 maça çıktı.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:13
-
İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
-
Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
-
Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
Paletta tamam! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.