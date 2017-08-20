 Oğuz paylaşılamıyor – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Oğuz paylaşılamıyor

    Oğuz paylaşılamıyor
    Fenerbahçe U19 Takımı'nın 18 yaşındaki ön liberosu Oğuz Kağan Güçtekin, İngiliz ekiplerini peşine düşürdü. Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Manchester City'nin 5 milyon euro'luk teklifini geri çevirdiklerini açıklamıştı. The Sun bu gelişmeyi doğrularken City'nin genç yıldız adayı için yeni teklif sunacağını yazdı. Arsenal ve Tottenham'ın da Oğuz için çalışmalara başladığı ifade edildi.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:19
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