Oğuz paylaşılamıyor

Fenerbahçe U19 Takımı'nın 18 yaşındaki ön liberosu Oğuz Kağan Güçtekin, İngiliz ekiplerini peşine düşürdü. Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Manchester City'nin 5 milyon euro'luk teklifini geri çevirdiklerini açıklamıştı. The Sun bu gelişmeyi doğrularken City'nin genç yıldız adayı için yeni teklif sunacağını yazdı. Arsenal ve Tottenham'ın da Oğuz için çalışmalara başladığı ifade edildi.