Kalbi olan izlemesin!
Şampiyonluğun iki güçlü adayı Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Kadıköy’deki randevusu nefesleri kesecek!
İki takım da flaş transferlerle çok güçlendi, iki takım da şampiyonluk istiyor. Devlerin Ülker Stadı'ndaki randevusu saat 21.45'te başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği derbi; beİN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Ligin ilk haftasında İzmir'de Göztepe'yle 2-2 berabere kalan, hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Vardar'a 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek taraftarını sevindirmek istiyor.
Trabzonspor ise Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Lige Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek başlayan bordo-mavililer, Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor. Aykut Kocaman'ın yeni transfer Giuliano'ya ilk 11'de görev vermesi beklenirken; sakatlıkları süren Fernandao ve Mehmet Ekici bugün forma giyemeyecek. Trabzonspor'da cezası sona eren Onur kaledeki yerini alacak, Burak gol arayacak; Castillo ve Medjani ise sakat!
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:11
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
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