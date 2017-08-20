 Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu! – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!

    Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!

    Şampiyonluğun iki güçlü adayı ve ’un Kadıköy’deki randevusu nefesleri kesecek! Zorlu mücadelede Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın 11'leri belli oldu

    Türk futbolu, bu gece nefesleri kesecek bir derbiye sahne olacak: FENERBAHÇE-TRABZONSPOR!

    İki takım da flaş transferlerle çok güçlendi, iki takım da şampiyonluk istiyor. Devlerin Ülker Stadı'ndaki randevusu saat 21.45'te başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği derbi; beİN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Ligin ilk haftasında İzmir'de Göztepe'yle 2-2 berabere kalan, hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Vardar'a 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, 'u yenerek taraftarını sevindirmek istiyor.

    Trabzonspor ise Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Lige Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek başlayan bordo-mavililer, ile deplasmanda yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor. Aykut Kocaman'ın yeni transfer Giuliano'ya ilk 11'de görev vermesi beklenirken; sakatlıkları süren Fernandao ve Mehmet Ekici bugün forma giyemeyecek. Trabzonspor'da cezası sona eren Onur kaledeki yerini alacak, Burak gol arayacak; Castillo ve Medjani ise sakat!

    İLK 11'LER...

    Fenerbahçe: Volkan, Isla Neustadter, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Alper, Dirar, Valbuena, Van Persie.

    Trabzonspor: Onur, Pereira, Mas, Durica, Uğur, Okay, Kucka, Bero, Olcay, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:43
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