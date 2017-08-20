 Hakan Balta teklifi – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    teklifi

    Hakan Balta teklifi
    Galatasaray'ın gözden çıkardığı 'nın Fenerbahçe'ye teklif edildiği iddia edildi. 34 yaşındaki oyuncu için aracılar tarafından sarı-lacivertli kulübe mesaj gönderildiği ve istenmesi halinde bu transferin gerçekleşebileceğinin iletildiği belirtildi. Sol bek ve stoper oynayabilen Balta, Galatasaray'da geçen sezon 23 maçta 1 gol kaydetti.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:25
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