Giuliano, ilk kez forma giydi

Sarı-lacivertli kulübün Rusya'nın Zenit takımından transfer ettiği ve müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Giuliano, 46. dakikada Robin van Persie'nin yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan Makedonya'nın Vardar takımıyla yapılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı terleten yeni transferlerden Roberto Soldado, 62. dakikada oyuna girerek, Fenerbahçe'de ilk kez bir Süper Lig müsabakasında süre aldı.

- Valbuena siftah yaptı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli takımda resmi maçlardaki ilk golünü attı.

Yeni takımı ile 3 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Süper Lig maçına çıkan Fransız futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasında penaltıdan beraberlik golünü kaydetti.