 Giuliano, ilk kez forma giydi – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Giuliano, ilk kez forma giydi

    Giuliano, ilk kez forma giydi

    Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Brezilyalı Giuliano Victor de Paula, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

    Sarı-lacivertli kulübün Rusya'nın Zenit takımından transfer ettiği ve müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Giuliano, 46. dakikada Robin van Persie'nin yerine oyuna dahil oldu.

    Öte yandan Makedonya'nın Vardar takımıyla yapılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı terleten yeni transferlerden Roberto Soldado, 62. dakikada oyuna girerek, Fenerbahçe'de ilk kez bir Süper Lig müsabakasında süre aldı.

    - Valbuena siftah yaptı

    Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli takımda resmi maçlardaki ilk golünü attı.

    Yeni takımı ile 3 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Süper Lig maçına çıkan Fransız futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasında penaltıdan beraberlik golünü kaydetti.

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:06
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