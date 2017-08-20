Gençlerde kazanan Fenerbahçe
Futbol 21 Yaş Altı Ligi 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 2-1 yendi.
Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 11. dakikada penaltıdan Görkem Bitin ve 38. dakikada Yusuf Türk atarken, konuk ekibin tek golü ise 61. dakikada Murat Akpınar'dan geldi.
Ligin ilk haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe, ikinci hafta sonunda puanını 6'ya çıkarırken, Atiker Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor bu kez sahadan puansız ayrıldı.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:48
-
Koltuk rezaleti
Toplam 2
Yorum
süleyman Babası Ankara'yı, oğlu stadı kirletti...
-
Nasri’ye coşkulu karşılama
Toplam 5
Yorum
Super transfer Çok güzel bi transfer hayırlı olsun ve TÜRKİYE ligine yakışan bi futbolcu tebrikler Antalyaspor
-
Yaşlandıkça zorlanıyor
Toplam 11
Yorum
bjktufan alınan oyuncular hep yaşlı malesef halbuki şenol hoca varken talisca gibi transferlerle yüksek bonservis gelirleri de elde edilebilir
Gençlerde kazanan Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.