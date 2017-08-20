Gençlerde kazanan Fenerbahçe

Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 11. dakikada penaltıdan Görkem Bitin ve 38. dakikada Yusuf Türk atarken, konuk ekibin tek golü ise 61. dakikada Murat Akpınar'dan geldi.

Ligin ilk haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe, ikinci hafta sonunda puanını 6'ya çıkarırken, Atiker Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor bu kez sahadan puansız ayrıldı.