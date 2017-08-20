 Gençlerde kazanan Fenerbahçe – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Gençlerde kazanan

    Gençlerde kazanan Fenerbahçe

    Futbol 21 Yaş Altı Ligi 2. hafta karşılaşmasında , 'u 2-1 yendi.

    Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta 'nin gollerini 11. dakikada penaltıdan Görkem Bitin ve 38. dakikada Yusuf Türk atarken, konuk ekibin tek golü ise 61. dakikada Murat Akpınar'dan geldi.

    Ligin ilk haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe, ikinci hafta sonunda puanını 6'ya çıkarırken, Atiker Konyaspor'u 3-1 mağlup eden bu kez sahadan puansız ayrıldı.

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:48
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