 Feyenoord Larsson’u alıyor – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Larsson’u alıyor

    Feyenoord Larsson’u alıyor
    Hollanda basını, Robin van Persie için Fenerbahçe'nin istediği 4 milyon euro'yu çok bulan 'un Herenveen'den Sam Larsson'u kadrosuna katmaya karar verdiğini yazdı. 24 yaşındaki İsveçli, sol kanatta görev yapıyor. Feyenoord'un hocası Van Bronckhorst, Van Persie'yi takımında görmek istediğini açıklamış ancak sözleşmesini feshederek gelmesi gerektiğini belirtmişti.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:16
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