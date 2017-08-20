Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Gomez çalımı
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Gustavo Gomez'i renklerine bağladığını açıkladı.
Son olarak Giuliano ve Roberto Soldado'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, stoper transferinde de mutlu sona ulaştı. Simon Kjaer'i 12.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satan sarı-lacivertliler, bu boşluğu Gustavo Gomez ile doldurdu.
Trabzonspor'un da ısrarla istediği Gomez için kulübü Milan'la görüşmelerde anlaşma sağlayan sarı lacivertli yönetim bordo-mavililere Giuliano'dan sonra bir transfer çalımı daha attı.
Gecenin bomba transfer haberini Gianluca Di Marzio da doğruladı. İtalyan gazeteci, Gustavo Gomez'in Fenerbahçe'yle imzaladığını iddia etti.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:05
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
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Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
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Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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