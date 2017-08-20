 Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI

    Şampiyonluğun iki güçlü adayı ve ’un Kadıköy’deki randevusu 21.45'te başladı.

    İki takım da flaş transferlerle çok güçlendi, iki takım da şampiyonluk istiyor. Devlerin Ülker Stadı'ndaki randevusu saat 21.45'te başladı. Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği derbi; beİN SPORTS'tan naklen yayınlanıyor. Ligin ilk haftasında İzmir'de Göztepe'yle 2-2 berabere kalan, hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Vardar'a 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, 'u yenerek taraftarını sevindirmek istiyor.

    Trabzonspor ise Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Lige Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek başlayan bordo-mavililer, ile deplasmanda oynadığı maçtan galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Volkan, Isla Neustadter, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Alper, Dirar, Valbuena, Van Persie.

    Trabzonspor: Onur, Pereira, Mas, Durica, Uğur, Okay, Kucka, Bero, Olcay, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:45
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