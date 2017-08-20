Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Şampiyonluğun iki güçlü adayı Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Kadıköy’deki randevusu 21.45'te başladı.
Trabzonspor ise Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Lige Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek başlayan bordo-mavililer, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçtan galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, Isla Neustadter, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Alper, Dirar, Valbuena, Van Persie.
Trabzonspor: Onur, Pereira, Mas, Durica, Uğur, Okay, Kucka, Bero, Olcay, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:45
-
Fenerbahçe - Trabzonspor
Toplam 38
Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
-
Fenerbahçe - Trabzonspor
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
-
Fenerbahçe - Trabzonspor
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.