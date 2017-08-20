 F.Bahçe'den Trabzon maçı açıklaması – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    F.Bahçe'den Trabzon maçı açıklaması

    F.Bahçe'den Trabzon maçı açıklaması

    Fenerbahçe, Trabzonspor maçı öncesi bilet satışlarıyla ilgili açıklama yaptı.

    Fenerbahçe'nin resmi sitesinde yer alan açıklama şu şekilde;

    Fenerbahçemizin, 2017-2018 futbol sezonunda Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışları bugün itibariyle 19.500 adeti geçmiştir.

    Bugün evimizde Trabzonspor ile oynayacağımız Süper Lig maçı için ise şu ana kadar 22.000 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir.

    Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

    FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:06
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