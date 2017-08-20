F.Bahçe'den Trabzon maçı açıklaması
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı öncesi bilet satışlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçemizin, 2017-2018 futbol sezonunda Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışları bugün itibariyle 19.500 adeti geçmiştir.
Bugün evimizde Trabzonspor ile oynayacağımız Süper Lig maçı için ise şu ana kadar 22.000 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir.
Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:06
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Yaşlandıkça zorlanıyor
Toplam 2
Yorum
Q Beşiktaşın hala idman eksiği var bir önce bu giderilmeli. kadro konusunda da hala uygun 11i bulamadık
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Vida’da kritik viraj
Toplam 2
Yorum
KALECİ LAZIM kaleci fabri hiç ama hiç güven vermiyor.Biliyorum şuan kaleci almak lüsk bir harcama olacak ama saçma goller yemememiz için ŞART
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Atiba yoksa ‘sorun’ var
Toplam 2
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q atiba dafans ile hücüm arasında köprü görevi görüyor. Oğuzhan ve tolgay'ın ATİBA gibi toparlayıcı etkisi malesef yok
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