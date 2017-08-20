 Emre Mor’da flaş gelişme – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    ’da flaş gelişme

    Emre Mor’da flaş gelişme
    'un İnter'e transferinde pürüz çıkması F.Bahçe'yi harekete geçirdi. B.Dortmund forması giyen 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı hedefleyen sarılacivertlilerin, Alman ekibiyle masaya oturacağı iddia edildi.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:22
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