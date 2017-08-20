 CAS’tan kötü haber geldi – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    CAS’tan kötü haber geldi

    CAS’tan kötü haber geldi
    F.Bahçe'nin, 2015- 16'da S.Donetsk'le oynadığı Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında rakibin yıldızı Fred, dopingli oynamıştı. Kanarya'nın hükmen galip sayılması için CAS'a yaptığı başvurunun reddedildiği öğrenildi.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:27
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