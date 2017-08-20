 Ayağa kalkma zamanı – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Ayağa kalkma zamanı

    Ayağa kalkma zamanı

    Vardar yenilgisiyle sarsılan sarı-lacivertliler için büyük gün. Avrupa Ligi’nde hüsran yaşayan , Süper Lig’de kritik bir maça çıkacak. Aykut Kocaman’ın öğrencileri, sahasında 20 yıldır yenilmediği ’u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda 21.45'te başlayacak zorlu 90 dakikada yeni transferler de sahne alacak. Kanarya, binlerce taraftarının desteğiyle bordo-mavililer karşısında galibiyet arayacak.

    Süper Lig'de sezonun ilk derbisi bugün Ülker Stadı'nda oynanacak. Saatler 21.45'i gösterdiğinde Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk haftasında Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki ligin ilk sınavına çıkacak. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Vardar'a 2-0'la boyun eğip, büyük şok yaşayan Fenerbahçe, bordo-mavililer karşısında teselli arayacak. Rakibine karşı Kadıköy'de 20 yıllık yenilmezlik serisi yakalayan Kanarya, bu üstünlüğünü de korumaya çalışacak.

    GİULİANO SAHNE ALIYOR
    Tribünleri dolduracak taraftarlarına ligde ilk zaferini yaşatmayı hedefleyen 'de yeni transferler de sahne olacak. Sezonun flaş transferi Giuliano, ilk kez bu karşılaşmayla taraftarların karşısına çıkacak. Hafta başında lisans işlemleri tamamlanan ve takımlara idmanlara çıkan Brezilyalı futbolcu, 10 numara pozisyonunda oynayacak. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın hücumda ise sakatlıktan tamamen kurtulan Robin van Persie'ye şans vermesi bekleniyor.

    KALE VOLKAN'A EMANET
    Göztepe ile oynanan Süper Lig'in ilk haftasında yediği hatalı golle eleştiri oklarının hedefinde olan Volkan Demirel'in, bugün kaleyi koruyacağı belirtildi. Savunma dörtlüsünde Şener-Skrtel-Neustadter- Hasan Ali'nin oynaması beklenirken, önlerinde Josef-Topal ikilisi görev yapacak. 10 numara görevini Giuliano'nun üstleneceği karşılaşmada kanatlarda Dirar ve Valbuena forma giyecek. Takımın gol silahı ise Van Persie olacak.

    YILDIZLARLA COK ÖZEL
    Sarı-lacivertlilerin tecrübeli hocası Aykut Kocaman, zorlu Trabzonspor maçı öncesi takımın 3 önemli ismiyle özel bir görüşme yaptı. Kaptan Volkan Demirel, Dirar ve Valbuena ile bir araya gelen Kocaman'ın 3 öğrencisiyle yaptığı konuşma şöyle:

    Volkan'a: sana hep güveniyorum
    Sana her zaman güvendim ve güvenmeye devam ediyorum. Sen bu takım için çok önemlisin. Çık ve nasıl Volkan Demirel olduğunu, bu kariyeri nasıl yaptığını herkese göster.

    Dirar'a: Kendini göster artık
    Hala istediğim seviyede değilsin. Ancak ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu çok iyi biliyorum. Derbiler kendini göstermek adına önemli maçlarıdır. Uzaktan çok iyi şutların var ama bunları kullanmıyorsun. Biraz daha uzaktan isabetli şut atmanı bekliyorum.

    Valbuena'ya: Bu takımın liderisin
    Bu takımın lideri sensin. Herkes senin kalitenin farkında ve oynadığın karşılaşmalarda da bunu çok net bir şekilde gösterdin. Büyük maçlar ülkemizde çok daha önemli. karşısında senden en iyi performansını bekliyorum. Sana büyük iş düşüyor.





    Emre BOL
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:27
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