Ayağa kalkma zamanı
Vardar yenilgisiyle sarsılan sarı-lacivertliler için büyük gün. Avrupa Ligi’nde hüsran yaşayan Fenerbahçe, Süper Lig’de kritik bir maça çıkacak. Aykut Kocaman’ın öğrencileri, sahasında 20 yıldır yenilmediği Trabzonspor’u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda 21.45'te başlayacak zorlu 90 dakikada yeni transferler de sahne alacak. Kanarya, binlerce taraftarının desteğiyle bordo-mavililer karşısında galibiyet arayacak.
GİULİANO SAHNE ALIYOR
Tribünleri dolduracak taraftarlarına ligde ilk zaferini yaşatmayı hedefleyen Fenerbahçe'de yeni transferler de sahne olacak. Sezonun flaş transferi Giuliano, ilk kez bu karşılaşmayla taraftarların karşısına çıkacak. Hafta başında lisans işlemleri tamamlanan ve takımlara idmanlara çıkan Brezilyalı futbolcu, 10 numara pozisyonunda oynayacak. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın hücumda ise sakatlıktan tamamen kurtulan Robin van Persie'ye şans vermesi bekleniyor.
KALE VOLKAN'A EMANET
Göztepe ile oynanan Süper Lig'in ilk haftasında yediği hatalı golle eleştiri oklarının hedefinde olan Volkan Demirel'in, bugün kaleyi koruyacağı belirtildi. Savunma dörtlüsünde Şener-Skrtel-Neustadter- Hasan Ali'nin oynaması beklenirken, önlerinde Josef-Topal ikilisi görev yapacak. 10 numara görevini Giuliano'nun üstleneceği karşılaşmada kanatlarda Dirar ve Valbuena forma giyecek. Takımın gol silahı ise Van Persie olacak.
YILDIZLARLA COK ÖZEL
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli hocası Aykut Kocaman, zorlu Trabzonspor maçı öncesi takımın 3 önemli ismiyle özel bir görüşme yaptı. Kaptan Volkan Demirel, Dirar ve Valbuena ile bir araya gelen Kocaman'ın 3 öğrencisiyle yaptığı konuşma şöyle:
Volkan'a: sana hep güveniyorum
Sana her zaman güvendim ve güvenmeye devam ediyorum. Sen bu takım için çok önemlisin. Çık ve nasıl Volkan Demirel olduğunu, bu kariyeri nasıl yaptığını herkese göster.
Dirar'a: Kendini göster artık
Hala istediğim seviyede değilsin. Ancak ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu çok iyi biliyorum. Derbiler kendini göstermek adına önemli maçlarıdır. Uzaktan çok iyi şutların var ama bunları kullanmıyorsun. Biraz daha uzaktan isabetli şut atmanı bekliyorum.
Valbuena'ya: Bu takımın liderisin
Bu takımın lideri sensin. Herkes senin kalitenin farkında ve oynadığın karşılaşmalarda da bunu çok net bir şekilde gösterdin. Büyük maçlar ülkemizde çok daha önemli. Trabzonspor karşısında senden en iyi performansını bekliyorum. Sana büyük iş düşüyor.
Emre BOL
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:27
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
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