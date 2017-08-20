 Aboubakar’a Marsilya kancası – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Aboubakar’a Marsilya kancası

    Aboubakar’a Marsilya kancası

    Fenerbahçe'nin de radarında yer alan için Marsilya'nın Porto ile transfer görüşmesi yaptığı belirtildi.

    Fransız ve Portekiz basını, Carlos Bacca ve Moussa Dembele için bütçesi yetmeyen Marsilya'nın, Porto'dan '12 milyon euro' fiyat aldığını yazdı. Teknik direktör Rudi Garcia'nın onay vermesi halinde transferin bitirilebileceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin de Aboubakar için yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:18
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