 ‘Yürekten inanıyorum Vardar’ı eleyeceğiz’ – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    ‘Yürekten inanıyorum Vardar’ı eleyeceğiz’

    ‘Yürekten inanıyorum Vardar’ı eleyeceğiz’
    Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü , maç sonunda soyunma odasına girdiğinde futbolcuların ağzını bıçak açmıyordu. Deneyimli çalıştırıcının "Bakın, bütün istatistiklerde onlardan daha iyiyiz. İlginç bir dönemden geçiyoruz. Şanssızlık var. Bireysel hatalar var. Olmayacak şeyler oldu ama ben bu turu geçeceğimize yürekten inanıyorum. Evimizde tur bizim olacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:31
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