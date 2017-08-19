 Yolda tek gündem transfer – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Yolda tek gündem transfer

    Yolda tek gündem transfer
    KANARYA'nın hocası ile yönetici Ali Yıldırım Vardar maçı dönüşünde sürekli transfer konuştu. Kocaman'ın, Yıldırım'a takımın eksiklerini ilettiği, özellikle stoper konusundaki adımların bir an önce atılmasını istediği kaydedildi. Yıldırım'ın da gelişmeler ile ilgili Kocaman'a bilgi verdiği belirtildi.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:49
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