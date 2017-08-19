Van der Wiel, Cagliari'ye kiralandı
Cagliari, Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra kısa süreliğine affedilen Gregory van der Wiel'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Mauricio Isla transferinin ardından Serie A ekiplerinden Cagliari ile Fenerbahçe arasında bir transfer daha gerçekleşti.
Cagliari, Fenerbahçe'nin Hollandalı sağ beki van der Wiel'i kiraladı.
Bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçak fotoğrafıyla 'elveda' mesajı gönderen Van der Wiel, önce Amsterdam'a gidecek oradan da Cagliari'ye geçip Serie A ekibiyle sözleşme imzalayacak. Cagliari bu transfer için Fenerbahçe'ye herhangi bir bedel ödemeyecek.
Geçtiğimiz sezon PSG'den transfer edilen Van der Wiel, çıktığı 17 resmi maçta 1 asist yapmıştı.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:45
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TT Stadı'nda kombine çılgınlığı
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hüseyin şampiyon galatasaray bastır aslan
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TT Stadı'nda kombine çılgınlığı
Toplam 9
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hüseyin allahın izniyle bu sene şampiyon cimbombom....
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Aykut Kocaman'a ağır sözler
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Yorum
SÜPER_FENER KİMSENİN HADDİ DEĞİL FENERBAHÇENİN ANTRENÖRÜNÜ BU ŞEKİLDE ELEŞTİRMESİ BİZE GÖREDE SEN VE RASİM TÜRKİYENİN EN BERBAT YORUMCULARISINIZ
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