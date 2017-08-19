 Van der Wiel, Cagliari'ye kiralandı – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Van der Wiel, Cagliari'ye kiralandı

    Van der Wiel, Cagliari'ye kiralandı

    Cagliari, Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra kısa süreliğine affedilen Gregory van der Wiel'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Mauricio Isla transferinin ardından Serie A ekiplerinden Cagliari ile Fenerbahçe arasında bir transfer daha gerçekleşti.

    Cagliari, Fenerbahçe'nin Hollandalı sağ beki van der Wiel'i kiraladı.

    Bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçak fotoğrafıyla 'elveda' mesajı gönderen Van der Wiel, önce Amsterdam'a gidecek oradan da Cagliari'ye geçip Serie A ekibiyle sözleşme imzalayacak. Cagliari bu transfer için Fenerbahçe'ye herhangi bir bedel ödemeyecek.

    Geçtiğimiz sezon PSG'den transfer edilen Van der Wiel, çıktığı 17 resmi maçta 1 asist yapmıştı.

    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:45
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